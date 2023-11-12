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Mauro Icardi çılgına dönmüştü! Hatayspor Galatasaray maçının uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon penaltı mı? Eski hakemler yorumladı

12.11.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşılaşırken mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Icardi'nin yerde kaldığı bir pozisyon yoğun tepkilere neden olurken, eski hakemler o anları yorumladı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak namağlup serisi sonlanan Galatasaray'da karşılaşmanın ardından maçın hakemi Bahattin Şimşek'e yoğun itirazlar yükseldi.

Özellikle karşılaşmanın uzatma dakikalarında Mauro Icardi'nin hava topuna çıkmak isterken yerde kaldığı pozisyon sonrası hakeme itirazlarda bulunulurken Şimşek oyunu devam ettirdi ve VAR odasından da herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

Karşılaşmanın ardından eski hakemler bu pozisyona dair değerlendirmede bulundu.


Canlı Skor

BÜLENT YILDIRIM: PENALTI (beIN Sports)

BÜLENT YILDIRIM: PENALTI (beIN Sports)

Bu net bir televizyon penaltısı. Kestirmeden söyleyeyim. Niye? Karambolde bir basma değil. Kimin ayağının nereye geleceği, karambolde kazara basma temas değil. Oyuncu rakibinin nerede olduğunu bilmesine rağmen o riski alıp topa doğru yükseliyormuş gibi yapıp ayağını açıyor. Dikkatsiz hamle yapıyor. Buna benzer pozisyonlarda çok penaltı verildi, goller iptal edildi. Yer almaya çalışırken ayağını fazla açıyor. Rakibinin ayağına basıp yükselmesini engelliyor. Sarı kart değil ama bu pozisyon penaltı.

DENİZ ÇOBAN: TARTIŞMASIZ PENALTI (beIN Sports)

DENİZ ÇOBAN: TARTIŞMASIZ PENALTI (beIN Sports)

"Geçen sezon Antalyaspor maçında Icardi, rakibinin ayağına bastığı için atak fazında, Galatasaray'ın golü iptal edildi. Hataysporlu oyuncu, ayağını doğaldan daha fazla açıyor. Icardi topa yükselecek. Etki, yüzde 100 var. Sıçrayamıyor. Tartışmasız penaltı. Karambol yok. Ayağını bilerek açıyor Hataysporlu. Açık bir ihlal. Göstermesi, izahı, kanıtı da kolay olur."

BAHATTİN DURAN: NET PENALTI (beIN Sports)

BAHATTİN DURAN: NET PENALTI (beIN Sports)

"En önemli konu şu, Hataysporlu oyuncu ayağını açıyor, risk alıyor, dikkatsiz davranıyor. Açtığı ayak, Icardi'nin ayağına basıyor. Açık bir ihlal. Ayağa basma ve net penaltı. VAR tarafını düşünüyorum. Bu top Icardi'ye geleceği sırada, Icardi ne kadar yükselirse yükselsin vuramayacak gibi duruyor. VAR niye müdahale etmedi diye düşünüyorum? Bence net bir penaltı."

ERMAN TOROĞLU: PENALTI YOK (A Spor)

ERMAN TOROĞLU: PENALTI YOK (A Spor)

"Sen buna penaltı verir misin? Geçeceksin bunu, ben buna penaltı vermem. Icardi bile buna penaltı istemez."

FIRAT AYDINUS: BU NET BİR PENALTI (TV 8.5)

FIRAT AYDINUS: BU NET BİR PENALTI (TV 8.5)

"İki futbolcu da tam pozisyon alıyorlar, birbirlerini görmüyorlar, kafaya çıkacakken Hataylı futbolcu, Icardi'nin ayağına istemsizce de olsa basıyor ve Icardi'nin sıçramasını engelleyen bir durum oluşturuyor. Bu net bir penaltı. Kesinlikle VAR'ın müdahil olması gereken bir pozisyon."

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