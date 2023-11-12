Mauro Icardi çılgına dönmüştü! Hatayspor Galatasaray maçının uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon penaltı mı? Eski hakemler yorumladı

BÜLENT YILDIRIM: PENALTI (beIN Sports)

Bu net bir televizyon penaltısı. Kestirmeden söyleyeyim. Niye? Karambolde bir basma değil. Kimin ayağının nereye geleceği, karambolde kazara basma temas değil. Oyuncu rakibinin nerede olduğunu bilmesine rağmen o riski alıp topa doğru yükseliyormuş gibi yapıp ayağını açıyor. Dikkatsiz hamle yapıyor. Buna benzer pozisyonlarda çok penaltı verildi, goller iptal edildi. Yer almaya çalışırken ayağını fazla açıyor. Rakibinin ayağına basıp yükselmesini engelliyor. Sarı kart değil ama bu pozisyon penaltı.