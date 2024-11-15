Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya salvolar! ''Rezil kadın, kötü anne! Senin yüzünden sakatlandım"

Galatasaray'da sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye bir darbe de eşi Wanda Nara'dan gelmişti. Kendisine şiddet gösterdiğini iddia eden Wanda Nara'ya cevap veren Icardi, açtı ağzını, yumdu gözünü...
“Bunların hepsi Wanda'nın abartısı. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Orası benim evim ve benim haklarım var."
"Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."
America TV'de yayınlanan bir başka televizyon programı, Icardi'ye ait olan şu ifadelere yer verdi...
"Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın."
"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."