Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya salvolar! ''Rezil kadın, kötü anne! Senin yüzünden sakatlandım"

"ONUN YAPTIĞI ASIL ŞİDDET!"

"Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."