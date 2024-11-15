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Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya salvolar! ''Rezil kadın, kötü anne! Senin yüzünden sakatlandım"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.11.2024 15:47
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Wanda Nara ile Icardi ilişkisi sona erdi. Wanda Nara'nın şiddet şikayeti iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların artmasının ardından Mauro Icardi sessiz kalamadı ve Arjantin'de canlı yayına çıkarak cevap verdi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye bir darbe de eşi Wanda Nara'dan gelmişti. Kendisine şiddet gösterdiğini iddia eden Wanda Nara'ya cevap veren Icardi, açtı ağzını, yumdu gözünü...

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"BEN ŞİDDET UYGULAMADIM"

"BEN ŞİDDET UYGULAMADIM"

“Bunların hepsi Wanda'nın abartısı. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Orası benim evim ve benim haklarım var."

"ONUN YAPTIĞI ASIL ŞİDDET!"

"ONUN YAPTIĞI ASIL ŞİDDET!"

"Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."

BAŞKA BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA ICARDI SÖZLERİ

BAŞKA BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA ICARDI SÖZLERİ

America TV'de yayınlanan bir başka televizyon programı, Icardi'ye ait olan şu ifadelere yer verdi...

"REZİL KADIN"

"REZİL KADIN"

"Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın."

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Mauro Icardi galatasaray mauro icardi wanda nara Mauro Icardi eşi Wanda Nara
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