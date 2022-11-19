Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Başkan resmen açıkladı

Galatasaray'ın sezon başı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı, geldiği ilk günlerde performansıyla eleştirilse de son hafta gösterdiği performans ve attığı gollerle taraftarın sevgili haline gelen Mauro Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Şu ana kadar Sarı-Kırmızılı formayla Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Icardi için taraftarlar 'bonservisi alınsın' paylaşımlarında bulunurken, Dursun Özbek'ten konuyla alakalı açıklama geldi.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli için Inter'e 57 milyon Euro ödeyen Fransız kulübü, oyuncusunu gelecek yaz satmayı düşünüyor.
PSG, Icardi'nin satışından en az 30 milyon Euro hedefliyor. Arjantinli golcünün yıllık maaşı ise vergi düşüldüğünde 6.5 milyon Euro.
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu şartlarda Mauro Icardi'nin bonservisini almanın mümkün olmadığını söyledi. Kulübü mali açıdan zor durumda bırakacak kararlardan kaçınacaklarını belirten Özbek, taraftarın bu takımı izlemenin tadını çıkarmasını istedi.
Bu arada Mauro Icardı, Inter, Atletico Madrid ve Roma'nın transfer listesine girdi.