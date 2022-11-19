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Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Başkan resmen açıkladı

19.11.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Arjantinli golcü Mauro Icardi son haftalarda gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekerken Sarı-Kırmızılı taraftarlar 'bonservisi alınsın' talebinde bulunurken, Dursun Özbek'ten konuyla alakalı beklenmedik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı, geldiği ilk günlerde performansıyla eleştirilse de son hafta gösterdiği performans ve attığı gollerle taraftarın sevgili haline gelen Mauro Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Şu ana kadar Sarı-Kırmızılı formayla Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Icardi için taraftarlar 'bonservisi alınsın' paylaşımlarında bulunurken, Dursun Özbek'ten konuyla alakalı açıklama geldi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli için Inter'e 57 milyon Euro ödeyen Fransız kulübü, oyuncusunu gelecek yaz satmayı düşünüyor.

EN AZ 30 MİLYON EURO

EN AZ 30 MİLYON EURO

PSG, Icardi'nin satışından en az 30 milyon Euro hedefliyor. Arjantinli golcünün yıllık maaşı ise vergi düşüldüğünde 6.5 milyon Euro.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu şartlarda Mauro Icardi'nin bonservisini almanın mümkün olmadığını söyledi. Kulübü mali açıdan zor durumda bırakacak kararlardan kaçınacaklarını belirten Özbek, taraftarın bu takımı izlemenin tadını çıkarmasını istedi.

TALİPLERİ ÇIKTI

TALİPLERİ ÇIKTI

Bu arada Mauro Icardı, Inter, Atletico Madrid ve Roma'nın transfer listesine girdi.

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transfer son dakika galatasaray

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