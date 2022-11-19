Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Başkan resmen açıkladı

Galatasaray'ın sezon başı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı, geldiği ilk günlerde performansıyla eleştirilse de son hafta gösterdiği performans ve attığı gollerle taraftarın sevgili haline gelen Mauro Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor.