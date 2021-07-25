Max Kruse kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Futbolcu Max Kruse sevgilisine canlı yayında yaptığı evlilik teklifi ile Twitter'da gündem oldu. Daha önce Kürt kökenli sevgilisine yapılan ırkçı hareketlere karşı tavrını gösteren Kruse, siyah tişört giydi ve tişörtün üstünde Kürtçe “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazdı. Romantik teklif Twitter'da gündem olurken Max Kruse ve sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Max Kruse kimdir? Sevgilisi kim?
19 Mart 1988 Reinbek, Almanya doğumlu Maximilian Kruse 33 yaşındadır. 1,8 m boyundaki Kruse Hamburg'da büyüdü.
Alman futbolcu Kruse, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyiyor.
Kruse, "max.kruse10" kullanıcı adı ile Instagram üzerinden paylaşım yapıyor.
SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Werder Bremen takımlarında oynayan Kruse, 28 Haziran 2019'da Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaşmıştı.
Kruse, 18 Haziran 2020'de ödenmemiş maaşları gerekçe göstererek kulüple olan sözleşmesini feshetti.
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