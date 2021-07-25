Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine kimdir ve nereli? Instagram hesabı ne?

33 yaşındaki Max Kruse, sevgilisi Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi etti. Kruse’nin evlilik teklifi ederken üzerinde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazan siyah tişört olması dikkat çekti. Bu olayın Twitter'da gündem olmasının ardından Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine'nin kim, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı.
Max Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine kimdir?
Max Kruse'tan canlı yayında evlilik teklifi alan Dilara Mardine'nin Kürt kökenli olduğu biliniyor.
Dilara Mardine'nin kaç yaşında olduğuna ve ne iş yaptığına ilişkin fazla bilgi yer almıyor.
Dilara Mardine, "dilaramardine" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.
MAX KRUSE KİMDİR?
19 Mart 1988 Reinbek, Almanya doğumlu Maximilian Kruse 33 yaşında. Hamburg'da büyüdü.
Forvet pozisyonunda görev yapan Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyiyor.
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