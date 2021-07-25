Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine kimdir ve nereli? Instagram hesabı ne?

33 yaşındaki Max Kruse, sevgilisi Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi etti. Kruse’nin evlilik teklifi ederken üzerinde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazan siyah tişört olması dikkat çekti. Bu olayın Twitter'da gündem olmasının ardından Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine'nin kim, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı.