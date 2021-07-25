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  4. Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine kimdir ve nereli? Instagram hesabı ne?

Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine kimdir ve nereli? Instagram hesabı ne?

25.07.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Max Kruse, Kürt kökenli sevgilisine canlı yayında evlenme teklifi etti. Kameraya konuşan Max Kruse'nin giydiği siyah tişörtün üstünde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazıldığı görüldü. Bunun ardından Max Kruse'nin sevgilisi sosyal medyada gündem oldu.

33 yaşındaki Max Kruse, sevgilisi Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi etti. Kruse’nin evlilik teklifi ederken üzerinde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazan siyah tişört olması dikkat çekti. Bu olayın Twitter'da gündem olmasının ardından Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardine'nin kim, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı.

Max Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine kimdir?

Max Kruse'tan canlı yayında evlilik teklifi alan Dilara Mardine'nin Kürt kökenli olduğu biliniyor.
Dilara Mardine'nin kaç yaşında olduğuna ve ne iş yaptığına ilişkin fazla bilgi yer almıyor.
Dilara Mardine, "dilaramardine" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.

MAX KRUSE KİMDİR?

MAX KRUSE KİMDİR?
19 Mart 1988 Reinbek, Almanya doğumlu Maximilian Kruse 33 yaşında. Hamburg'da büyüdü.
Forvet pozisyonunda görev yapan Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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