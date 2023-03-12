'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış... Fenerbahçe teknik direktörü Jesus ilk kez konuştu, herkes şaşkına döndü

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Fenerbahçeli taraftarlar ayaklanırken, ses kaydının ardından Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı ya da Flamengo'ya gideceği iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ancak gerçeğin bambaşka olduğu öğrenildi. Portekiz'de Jorge Jesus'un Ali Koç'la birlikte görüntülendiği favori restoranına giden Brezilyalı Gazeteci Gabriel Reis, mekan sahibinden restoranın Jesus'un favorisi olduğunu öğrenince deneyimli hocayı aradığı ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.