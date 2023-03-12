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'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış... Fenerbahçe teknik direktörü Jesus ilk kez konuştu, herkes şaşkına döndü

12.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup olurken bu sonuçla Sarı-Lacivertli taraftarları üzmüştü. Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Portekizli hocanın Brezilyalı bir gazeteciye attığı 'Mayısta oradayım' şeklindeki bir ses kaydı ortalığı karıştırırken, gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelmiş, temsilcimiz mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını hayli üzmüştü. Karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus bazı çevrelerce eleştirilirken, Portekizli hocanın Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e gönderdiği iddia edilen ses kaydı, ayrılık iddialarını da beraberinde getirmişti.

"MAYISTA ORADAYIM"

"MAYISTA ORADAYIM"

Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro isimli YouYube kanalının canlı yayınında Jorge Jesus'un kendisine gönderdiği ses kaydını yayınlarken, Jesus'un "Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayısta oradayım. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler." dediği görülmüştü.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Fenerbahçeli taraftarlar ayaklanırken, ses kaydının ardından Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı ya da Flamengo'ya gideceği iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ancak gerçeğin bambaşka olduğu öğrenildi. Portekiz'de Jorge Jesus'un Ali Koç'la birlikte görüntülendiği favori restoranına giden Brezilyalı Gazeteci Gabriel Reis, mekan sahibinden restoranın Jesus'un favorisi olduğunu öğrenince deneyimli hocayı aradığı ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

RESTORANI KASTETMİŞ

RESTORANI KASTETMİŞ

Portekizli teknik adamın "Mayısta orada olacağım" şeklindeki sözleri, Brezilya ya da Flamengo'ya dönüş şeklinde söylemediği, Portekiz'deki restoranı kastettiği öğrenildi.

WHATSAPP'TAN 'HERKES BİLİYOR' DEDİ!

WHATSAPP'TAN 'HERKES BİLİYOR' DEDİ!

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, Portekizli hoca, Whatsapp'tan yöneltilen "Sözleriniz doğru mu, bir şey söylemek ister misiniz" sorusuna kısa bir cevap verdi. Jesus, "Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor" ifadelerini kullandı. Mesajın sonuna da gülücük emojisi koydu.

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