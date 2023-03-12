'Mayısta oradayım' sözleri olay olmuştu! Meğer gerçek bambaşkaymış... Fenerbahçe teknik direktörü Jesus ilk kez konuştu, herkes şaşkına döndü

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelmiş, temsilcimiz mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını hayli üzmüştü. Karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus bazı çevrelerce eleştirilirken, Portekizli hocanın Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e gönderdiği iddia edilen ses kaydı, ayrılık iddialarını da beraberinde getirmişti.
Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro isimli YouYube kanalının canlı yayınında Jorge Jesus'un kendisine gönderdiği ses kaydını yayınlarken, Jesus'un "Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayısta oradayım. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler." dediği görülmüştü.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Fenerbahçeli taraftarlar ayaklanırken, ses kaydının ardından Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı ya da Flamengo'ya gideceği iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ancak gerçeğin bambaşka olduğu öğrenildi. Portekiz'de Jorge Jesus'un Ali Koç'la birlikte görüntülendiği favori restoranına giden Brezilyalı Gazeteci Gabriel Reis, mekan sahibinden restoranın Jesus'un favorisi olduğunu öğrenince deneyimli hocayı aradığı ve dostane bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Portekizli teknik adamın "Mayısta orada olacağım" şeklindeki sözleri, Brezilya ya da Flamengo'ya dönüş şeklinde söylemediği, Portekiz'deki restoranı kastettiği öğrenildi.
Öte yandan Sabah'ın haberine göre, Portekizli hoca, Whatsapp'tan yöneltilen "Sözleriniz doğru mu, bir şey söylemek ister misiniz" sorusuna kısa bir cevap verdi. Jesus, "Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor" ifadelerini kullandı. Mesajın sonuna da gülücük emojisi koydu.