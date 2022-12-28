Mbappe ve Messi arasındaki kriz büyüyor! 'O varsa ben yokum' dedi, resti çekti... Takımdan ayrılıyor

Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan devinin, hem Real Madrid'e misilleme yapmak hem de Lionel Messi'nin yerini bir başka süper starla doldurmak adına mali şartlarını zorlayacağı kaydedildi. PSG’de devam etmek istemeyen ve Real Madrid ihtimali de kalmayan Mbappe’nin ise Barcelona seçeneğine oldukça sıcak baktığı konuşuluyor.