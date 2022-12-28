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  4. Mbappe ve Messi arasındaki kriz büyüyor! 'O varsa ben yokum' dedi, resti çekti... Takımdan ayrılıyor

Mbappe ve Messi arasındaki kriz büyüyor! 'O varsa ben yokum' dedi, resti çekti... Takımdan ayrılıyor

28.12.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi'li Arjantin olurken, birçok hikayeye sahne olan dev finalde Messi'nin takım arkadaşı Mbappe ile zaman zaman yaşadığı gerginlikler gündem olmuştu. Şampiyonluk kutlamalarında yaşanan Mbappe figürlü oyuncak ile dalga geçen Messi'nin bu hamlesi sonrası Mbappe'den beklenmedik bir tepki geldi. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan taraf finalde Fransa'yı penaltılarla yıkan Arjantin olurken, dev final Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı olan ve aralarının bozuk olduğu bilinen Mbappe ile Messi için de ayrı bir öneme sahipti.

İkilinin arasındaki tansiyon mücadele içinde zaman zaman yükselirken, yaşadıkları gerginliklerle gündeme gelen Kylian Mbappe ile Lionel Messi arasındaki krizde sular durulmuyor.

Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarında alay konusu haline geldikten sonra Lionel Messi ile aynı takımda oynamak istemediğini tekrar PSG yönetimine ileten Kylian Mbappe, İspanyol basınına sızan son gelişmenin ardından kulübüyle köprüleri attı ve kendine kulüp aramaya başladı.

MBAPPE'DEN MESSI RESTİ!

MBAPPE'DEN MESSI RESTİ!

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi'nin 30 Haziran'da sona erecek kontratını uzatma konusunda yıldız futbolcusunun babası Jorge Messi'yle prensip anlaşmasına vardı. Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Arjantinli futbolcunun takımda kalma ihtimalinin artmasının ardından menajerinden kendisine kulüp bulmasını isteyen Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Real Madrid'i reddetmenin pişmanlığını yaşıyor.

Real Madrid'le imza aşamasına gelen Kyliban Mbappe'nin son anda vazgeçerek PSG ile yeni sözleşme imzalaması, İspanyol devinin başkanı Fiorentino Perez'i sinirlendirmiş ve transfer süresiz olarak rafa kaldırılmıştı. Real Madrid ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından Kylian Mbappe'nin muhtemel yeni adresinin Barcelona olabileceği konuşuldu.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Katalan devinin, hem Real Madrid'e misilleme yapmak hem de Lionel Messi'nin yerini bir başka süper starla doldurmak adına mali şartlarını zorlayacağı kaydedildi. PSG’de devam etmek istemeyen ve Real Madrid ihtimali de kalmayan Mbappe’nin ise Barcelona seçeneğine oldukça sıcak baktığı konuşuluyor.

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