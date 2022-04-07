Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı

CEM GENCO - Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu, 15 yılda yurt içi ve yurt dışında verdiği 1000'den fazla konserle yaklaşık 2 milyon dinleyiciye "birlik ve beraberlik" mesajını ulaştırdı.

İmamdan papaza, manifaturacıdan ev kadınına kadar farklı meslek, mezhep ve dinlere mensup 200 kişiden oluşan koro, kurulduğu 2007'den bu yana geçen 15 yılda 1000'den fazla konser verdi.

Seslendirdiği Türkçe, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Zazaca, Romanca, Azerice, Ermenice, Çerkezce ilahi ve türkülerle birlikte yaşama kültürünü anlatan koro, yurt içinin yanı sıra ABD, İspanya, Almanya, İsrail, Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre, Polonya ve Yunanistan başta olmak üzere 30'u aşkın ülkede yaklaşık 2 milyon müzikseverle buluştu.

- "Bir arada yaşama kültürünü herkese göstermek istiyoruz"

Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, Türkiye'nin bir yansıması olan koronun Hatay'da birlikte yaşama kültürünü dünyaya gösterip kardeşlik mesajı vermeye çalıştığını anlattı.

Özfırat, koroda farklı din, mezhep ve mesleklerden 200 kişinin görev aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Koromuz imamlar, papazlar, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, manifaturacılar ve farklı mesleklere mensup kişilerden oluşuyor. Koronun tek bir felsefesi var; 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü.' Bu anlayışı tüm dünyaya göstermek istemekteyiz. Biz de koromuzla bir arada yaşama kültürünü herkese göstermek istiyoruz. İster Hristiyan ister Yahudi ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz. Biz bugüne kadar dünyanın çok farklı noktalarında konserler gerçekleştirdik."

- "Medeniyetler Korosu, Türkiye'nin gönüllü turizm elçisidir"

Ulaşabildikleri herkese birlik ve beraberlik mesajını vermeyi hedeflediklerini dile getiren Özfırat, "Özelikle mağdur durumdaki yerlerde konserler bizim için daha değerli oluyor. Örneğin Kudüs'te gerçekleştirdiğimiz konserde, orada hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin bir araya gelmesine vesile olduk. Bu çok anlamlı bir şeydi. Hendek olayları sonrasında Cizre'ye gittik, orada ilk kez böyle bir organizasyon yapılmıştı." diye konuştu.

Özfırat, korolarının Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki cumartesi konserlerine yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Medeniyetler Korosu nerede bir gönül isteği varsa oraya gitmeye önem veriyor. Koromuz şu ana kadar 30'u aşkın ülkede konser verdi. Avrupa'da şimdiye kadar 250 kez sahne aldık. Medeniyetler Korosu olarak şu ana kadar yurt içi ve yurt dışında verdiğimiz 1000'i aşkın konserle yaklaşık 2 milyon müziksevere ulaştık. Medeniyetler Korosu, Türkiye'nin gönüllü turizm elçisidir. Bizi dinleyen ve gönül veren herkese çok teşekkür ederiz."