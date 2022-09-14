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Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

14.09.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

İdmanda dinlendirilen kaptan Mahmut Tekdemir yer almadı. Hastalığını atlatan Mesut Özil ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir ile Fiorentina arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 22.00'de başlayacak.

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

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Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol medipol başakşehir

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