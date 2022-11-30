Medipol Başakşehir maçı için Türkiye'ye gelmişti! Acun Ilıcalı'dan Arda Güler sözleri...

Ilıcalı, “Liam Rosenior, bize ne rapor verirse o yönde takviyeler yapacağız. Şu anda patron o, bize de onu mutlu etmek düşer. Hocamıza alternatif hep götürüyoruz. Türk liginden birçok oyuncu götürdük ve başarılı oldu bu arada. Baktığınız zaman Ozan Tufan’a tribünden şarkılar söyleniyor. Kendisine özel tezahürat var. Doğukan Sinik, sakatlık geçirdiği için çok vakit kaybetti ama onun dışında Tetteh’e herkes bayıldı. Allahyar, bu takımda çok önemli bir isim. Taraftarlar dönmesini bekliyor. Pelkas’a özel bir parantez açmak gerekiyor, takımın en yıldız oyuncularından bir tanesi" şeklinde konuştu.