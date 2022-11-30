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Medipol Başakşehir maçı için Türkiye'ye gelmişti! Acun Ilıcalı'dan Arda Güler sözleri...

30.11.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da hazırlıklarını sürdürürken, Başakşehir ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Takımının kaldığı otelde gazetecilerle buluşan Ilıcalı bu buluşma öncesinde açıklamalarda bulunurken, takıma dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'ye de değinen Ilıcalı, genç yıldız Arda Güler hakkında da konuştu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Hull City, Başakşehir ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Takımın hazırlıklarını takip eden ve İngiliz taraftarlarla bir otelde gerçekleştirdiği buluşma öncesinde gazetecilere açıklama yapan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, böyle bir mevsimde Antalya gibi güzel bir kentte kamp yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

“HULL CİTY TARAFTARI ÇOK MUTLU”

“HULL CİTY TARAFTARI ÇOK MUTLU”

Hull City taraftarının Türkiye’ye sempatilerinin ilk günden bu yana olduğunu belirten Ilıcalı, "Onlar bizi ailelerine aldılar ve sıra bizdeydi. Biz de onları ailemize taşıdık. Çok mutlular, o kadar çok teşekkür alıyorum ki bu kadar hayır duasıyla inşallah işlerimiz rast gider" dedi.

“TARAFTARI ELİMDEN GELDİĞİNCE MUTLU ETMEK İSTİYORUM”

“TARAFTARI ELİMDEN GELDİĞİNCE MUTLU ETMEK İSTİYORUM”

Uzun vade projelerle yollarına devam ettiklerini aktaran Ilıcalı, şunları söyledi: "Kulübün sahibi olarak açıkçası bakış açım, bütün kulüplerden farklı olmasını sağlamak. Bu iki yönlü olur. Birincisi performans ve futbol çok önemli. Onun dışında taraftarların bu kulübü tuttuğu için ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum. Bu kulüp çok köklü bir kulüp ve bana emanet. Benim bundan sonraki görevim de bu taraftarları elimden geldiğince mutlu etmek" diye konuştu.

“SKORUN DIŞINDA OYUNU BEĞENDİM”

“SKORUN DIŞINDA OYUNU BEĞENDİM”

Ilıcalı, Medipol Başakşehir ile yaptıkları hazırlık maçını değerlendirerek, “Hocamız zor takımlarla mücadele etmek istedi. İki tane zor rakip getirdik. Başakşehir, 2 sene öncesinin şampiyonu, Trabzonspor da geçen sezonun şampiyonu. Trabzonspor ile de oynayacağız ve daha ne getireyim. Baktığınız zaman çok güçlü takımlarla oynayacağız. Başakşehir de ilk maçımızdı. Skorun dışında oyunu beğendim" ifadelerini kullandı.

Takıma transfer yapılıp yapılmayacağı konusunda soruya cevap veren Ilıcalı, yeni bir teknik direktör ile yola devam ettiklerini ve onun raporları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Ilıcalı, “Liam Rosenior, bize ne rapor verirse o yönde takviyeler yapacağız. Şu anda patron o, bize de onu mutlu etmek düşer. Hocamıza alternatif hep götürüyoruz. Türk liginden birçok oyuncu götürdük ve başarılı oldu bu arada. Baktığınız zaman Ozan Tufan’a tribünden şarkılar söyleniyor. Kendisine özel tezahürat var. Doğukan Sinik, sakatlık geçirdiği için çok vakit kaybetti ama onun dışında Tetteh’e herkes bayıldı. Allahyar, bu takımda çok önemli bir isim. Taraftarlar dönmesini bekliyor. Pelkas’a özel bir parantez açmak gerekiyor, takımın en yıldız oyuncularından bir tanesi" şeklinde konuştu.

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