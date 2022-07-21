Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı

Chouiar, mücadelenin 57. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

Mücadelenin ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 2. dakikada Itzhak ile bulduğu golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir 83. dakikada Patryk Szysz ile berabrlik golünü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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