GAZİANTEP (AA) - Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Ballı, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ile İHA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaretinde, Nizip'teki kazada hayatını kaybeden İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver için başsağlığı diledi.
Olayı duyunca çok üzüldüğünü ve hayatını kaybeden iki gazetecinin de işlerini iyi yapan kişiler olduğunu belirten Ballı, "Kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Sendika olarak bize ne düşüyorsa maddi ve manevi olarak yapmaya hazırız." dedi.
İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ise Ballı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.
Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne taziye ziyareti
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