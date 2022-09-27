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Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

27.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden yat için tankerle getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü gibi birçok özellik bulunuyor.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye titan

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