Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat Fethiye Limanı'na yanaştı.
Aliağa Rafinerisi'nden yat için tankerle getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.
İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü gibi birçok özellik bulunuyor.
Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.
Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz