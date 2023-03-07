Meğer Galatasaray'ın golcüsünü istemişler! Türkiye'ye geri dönecek mi? Mario Balotelli transferi için resmi açıklama geldi

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen ve performansıyla dikkatleri çeken yıldız oyuncu Mario Balotelli, Türkiye macerasının ardından İsviçre'nin yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki golcü oyuncu İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Sion'a transfer olurken, bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.
Son günlerde hakkında Türkiye'ye döneceği, hatta Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan İtalyan yıldız için Balotelli'nin kulübü Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin'den bir açıklama geldi.
Constantin Balotelli'nin takımdan ayrılacağı ve Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberleri kesin bir dille yalanlarken, "Saçmalık" ifadesini kullandı.
Öte yandan yapılan açıklamada bir transfer itirafında da bulunan Barthelemy Constantin "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik ama Galatasaray ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.