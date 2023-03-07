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  4. Meğer Galatasaray'ın golcüsünü istemişler! Türkiye'ye geri dönecek mi? Mario Balotelli transferi için resmi açıklama geldi

Meğer Galatasaray'ın golcüsünü istemişler! Türkiye'ye geri dönecek mi? Mario Balotelli transferi için resmi açıklama geldi

07.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre'nin Sion ekibini transfer olan Mario Balotelli için son günlerde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye döneceği iddiaları ortaya atılırken, konuyla alakalı oyuncunun kulübünden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen ve performansıyla dikkatleri çeken yıldız oyuncu Mario Balotelli, Türkiye macerasının ardından İsviçre'nin yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki golcü oyuncu İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Sion'a transfer olurken, bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

BALOTELLİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

BALOTELLİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Son günlerde hakkında Türkiye'ye döneceği, hatta Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan İtalyan yıldız için Balotelli'nin kulübü Sion'un sportif direktörü Barthelemy Constantin'den bir açıklama geldi.

"SAÇMALIK" 

"SAÇMALIK" 

Constantin Balotelli'nin takımdan ayrılacağı ve Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberleri kesin bir dille yalanlarken, "Saçmalık" ifadesini kullandı.

GOMIS İTİRAFI 

GOMIS İTİRAFI 

Öte yandan yapılan açıklamada bir transfer itirafında da bulunan Barthelemy Constantin "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik ama Galatasaray ayrılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.

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