Meğer o sözleri tercüme edilmemiş! İşte Valerien Ismael'in sonunu getiren sözler

Beşiktaş'ta Hatayspor karşısında son alınan mağlubiyet hem yönetim hem de taraftar nezdinde büyük tepkilere neden olurken, oldukça dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mücadelenin ardından Josef de Souza "Aynaya bakıp kendimizden utanmalıyız" sözlerinin ardından kameraların karşısına geçen, Hatayspor karşısındaki tek golün sahibi Weghorst'un Teknik Direktör Valerien Ismael’e sistem ve oyun üzerinden gönderme yapan ifadeleri ise tercüme edilmediği ortaya çıktı. İŞTE O SÖZLER...

“Gerçekten üzgünüz. Beşiktaş’ın standardı bu olmamalı. Kendimizi oyunda daha çok göstermeliyiz. İlk yarı bitmeden oyun olarak düştük. İkinci yarıda da düşüşümüz devam etti."

"İkinci yarı saha 100 metre daha büyük geldi gözüme. Çok tahmin edilebilir bir oyunumuz var, ağır oynuyoruz. Tempomuz düşük, yaratıcı oyun aksiyonlarının eksikliğini de yaşıyoruz. Final paslarını yapamıyoruz. Gol yeme sorunumuzu da bitirmeliyiz.”

Wout Weghorst’un Hatayspor maçından sonra sistem ve oyunla ilgili yaptığı eleştirel açıklamaların Valerien Ismael ile oyuncular arasındaki bağların koptuğunu net biçimde ortaya koyduğu savunuldu.

Weghorst ve Josef de Souza'nın bu açıklamalar, Siyah-beyazlı futbolcuların son 6 maçtaki mental durumu da Ismael’in takımdaki kontrolü kaybettiği şeklinde yorumlanıyor.