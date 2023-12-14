Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki eski aşkı "Ben artık bıktım" diyerek isyan etti! Gülseren Ceylan'dan olay sözler

Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan kısa sürede ayrılmıştı. Cinsel hayatlarından aralarındaki hediye alışverişine kadar her detayı kamera önünde yaşayan ikiliden 26 yaşındaki Ceylan, ayrılığın ardından "Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim" demişti.
Gülseren Ceylan, son olarak Mehmet Ali Erbil hakkında bomba ifadeler kullandı.
Önce ünlü şovmenin TikTok yayınından bir klip paylaşan Ceylan; "Arkadaşlar merhaba, bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle bu açıklamamdan önce attığım videoyu izleyin. Dün ben uyurken, Mehmet Ali Erbil TikTok yayınında beni sorduğu için arkadaşlarım beni arıyor. Ben de Mehmet Ali ile muhatap olmak istemediğimi söylüyorum. O da bunun üzerine 'Gülseren benden vazgeçmiş' diyor. Şimdi, neden böyle bir şey paylaşıyorum? Ona gelelim" dedi ve şöyle devam etti:
"Arkadaşlar ben Mehmet Ali Erbil ile Instagram'dan ilişkimizin bittiğini açıkladığım yazıyı attığımda ayrıldım. Ve tabii ki o günden sonra dört aylık bir ilişkimiz olduğu için, aynı evde yaşadığımız için kopmamız biraz zor oldu. Çünkü gerçek bir aşk vardı. Ayrıldıktan sonra bazen ben onun yanına gittim, o bana yazdı, ben ona yazdım. Buluştuk, arkadaşlarımız bizi barıştırmaya çalıştı ama ben bu durumdan çok sıkıldım.
Gördüğünüz üzere dün kendisi beni arattırmış ve ben istemediğimi söylemişim, o da benim vazgeçtiğimiz söylemiş. Yani Mehmet Ali durumun farkında. Ben ondan vazgeçtim. Bu ilişkiden vazgeçtim. O yüzden bu saatten sonra kiminle takipleşirse, kiminle sevgili olursa olsun; beni ilgilendirmiyor. Yolu açık olsun. Ben bir kere uyarımı yaptım, ikinciyi zaten yapmam. Yeter ki benden uzak olsun, benim arkadaşlarıma bir şey söylemesin. Bana bir daha yazmasın çünkü ben bir daha onunla asla diyalog kurmayacağım. Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım, hayatıma devam etmek istiyorum."
"Ben vazgeçtiğim için ilişkimiz bitti. Ben çabaladığım için ilişkimiz bu kadar güzel yaşandı, ben vazgeçtiğim için de bu ilişki bitti. Hiç düşünmediğim olaylarla karşılaştım. Gerçekten bu ilişki için dört dörtlüktüm. Ortada boşuna verilmiş bir çaba var ve bunun için üzülüyorum. Ama artık yoluma devam etmek istiyorum" diyen genç kadın devamında şunları söyledi:
"Lütfen bana artık onunla ilgili bir şey yazmayın, herkes yoluna baksın. Bütün konulara açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Bir daha da ne olursa olsun programa çıkarak ya da sosyal medya platformlarından kimseye cevap vermeyeceğim. Bu konuyu burada kapatıyorum. Teşekkür ederim."