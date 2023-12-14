Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki eski aşkı "Ben artık bıktım" diyerek isyan etti! Gülseren Ceylan'dan olay sözler

"YETER Kİ BENDEN UZAK OLSUN!"

Gördüğünüz üzere dün kendisi beni arattırmış ve ben istemediğimi söylemişim, o da benim vazgeçtiğimiz söylemiş. Yani Mehmet Ali durumun farkında. Ben ondan vazgeçtim. Bu ilişkiden vazgeçtim. O yüzden bu saatten sonra kiminle takipleşirse, kiminle sevgili olursa olsun; beni ilgilendirmiyor. Yolu açık olsun. Ben bir kere uyarımı yaptım, ikinciyi zaten yapmam. Yeter ki benden uzak olsun, benim arkadaşlarıma bir şey söylemesin. Bana bir daha yazmasın çünkü ben bir daha onunla asla diyalog kurmayacağım. Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım, hayatıma devam etmek istiyorum."