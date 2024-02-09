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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilgili paylaşım yaptı! Paylaşımı gündem oldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilgili paylaşım yaptı! Paylaşımı gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 09:27 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşıyor. Erbil, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden şuan Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili bir paylaşım yaptı. Erbil," Çok mutsuzum" dedi.

Babası hakkında yaptığı açıklamalarıyla uzun süre konuşulan Yasmin Erbil, babasıyla görüşüp doğum gününü kutladı. Beraber çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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"ÇOK MUTSUZUM"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken bir isim.

Özellikle iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile bir süredir aşk yaşıyor.

Erbil, son olarak 334 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden şuan Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili bir paylaşım yaptı.

'Düello' üzüntüsünü dile getiren Erbil, "Çok mutsuzum" dedi. Erbil'in paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde babası hakkındaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

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Yasmin Erbil sosyal medya Mehmet Ali Erbil sevgilisi ali erbil
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