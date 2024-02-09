Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilgili paylaşım yaptı! Paylaşımı gündem oldu

Babası hakkında yaptığı açıklamalarıyla uzun süre konuşulan Yasmin Erbil, babasıyla görüşüp doğum gününü kutladı. Beraber çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken bir isim.
Özellikle iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile bir süredir aşk yaşıyor.
Erbil, son olarak 334 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden şuan Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz'la ilgili bir paylaşım yaptı.
'Düello' üzüntüsünü dile getiren Erbil, "Çok mutsuzum" dedi. Erbil'in paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde babası hakkındaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.