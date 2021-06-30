Mehmet Ali Erbil'in yakın dostundan inanılmaz ifadeler! "Seda Sayan'la dostluğu kalmaz"

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında "Geçmişi kirli" polemiği gündemi uzun süre meşgul etmişti. İkilini orta yolu bulmasının ardından olayların başlangıcında ilk paylaşımı yapan Mehmet Ali Erbil'in yakın dostu oyuncu Tolga Yüce'den bomba bir itiraf geldi.

Tolga Yüce: O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı

"O PAYLAŞIMI ERBİL BANA YAPTIRDI" Tolga Yüce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım. Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp paylaştı. Ama ben yazıların hedefinde Seda Sayan olduğunu bilmiyordum" dedi.

"AÇIKLARSAM DOSTLUKLARI KALMAZ" Yüce daha sonra yaptığı paylaşımda, "Erbil'in Seda Hanım ile ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil'le hiçbir dostluğu kalmaz. Bizim aramızda geçen her diyalog delilli, ispatlıdır. Alakam olmayan bir konunun içine beni çekmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan, geçtiğimiz hafta adeta birbirine girdi. Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaştı.

"BENİ ARAYIP SORMADI" Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" diyerek, Seda Sayan'a sitem etti.