Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor? Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hadise ile görüntülendi

"Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor? Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli?" , sorularının yanıtı araştırılıyor. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markasının CEO'sudur. Yaptığı yatırımlar ve başarılı iş hayatı ile adını duyurmuştur. Sosyal medyada, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birlikte görüntülendiği haberi yayıldı.

Mehmet Dinçerler kimdir?

1988 doğumlu Mehmet Dinçerler 33 yaşındadır. Yatırımlar ve başarılı iş hayatı ile adından söz ettirmiştir.

Dinçerler ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismidir.

Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur. Mehmet Dinçerler, “Gloria Jean’s’in Türkiye Master Franchise hakkını satın alan Grup DNC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı’dır”

Mehmet Dinçerler'in adı Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile anılmıştı. Sonrasında ise ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.