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Mehmet Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Remzi Sanver ne iş yapıyor?

23.06.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü'nde görev dağılımı bugün gerçekleştirildi. Görevler yeni sahiplerini bulurken, yönetim kurulu sözcüsü ise Mehmet Remzi Sanver oldu. Açıklanan listenin ardından Mehmet Remzi Sanver'in hayatı taraflar tarafından merak konusu oldu. Peki Mehmet Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Remzi Sanver ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

Sarı- kırmızılı kulübün yönetiminde görevler yeni sahiplerini buldu. Burak Elmas, yeni başkan olurken, kurulun yeni sözcüsü ise Mehmet Remzi Sanver oldu. Ünlü bir ekonomi profesörü olan Mehmet Remzi Sanver'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Mehmet Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Remzi Sanver ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

Galatasaray yönetim kurulu sözcüsü Mehmet Remzi Sanver kimdir?

Galatasaray'da yönetim kurulu seçimleri bugün gerçekleştirildi. Yeni görevler sahiplerini bulurken, yönetim kurulunun sözcüsü ise Mehmet Remzi Sanver oldu.

MEHMET REMZİ SANVER KİMDİR?

MEHMET REMZİ SANVER KİMDİR?
Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1988 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olarak, aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği eğitimi almaya başlamıştır.
Mezun olmasının ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Sanver, ekonomi profesörüdür ve 1 Nisan 2011 tarihinden Ağustos 2015’e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü yürütmüştür.
Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde halen araştırma direktörü görevini icra etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Bir dönem mason olduğu iddia edilmişti.

KARİYER HAYATI

KARİYER HAYATI
Ünlü bir profesör olan Mehmet Remzi Sanver, sırasıyla aşağıdaki görevleri üstlenmiştir: 1994 - 1995 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Asistanı 1998 - 2000 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yardımcı Doçenti. 2000 - 2006 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Doçenti. 2006 - 2015 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Profesörü. 2010 - Bilgi Üniversitesi "Murat Sertel Center for Advanced Economic Studies" Profesörü 2011 - 2015 İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü 2010 - 2013 Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Büyük Üstadı. 2015 - CNRS, Araştırma Direktörü, LAMSADE, Paris Dauphine Üniversitesi
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Anahtar Kelimeler:
seçim Galatasaray Futbol Kulübü
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İddia değil eski üstadı azamdır kendisi...

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