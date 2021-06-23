Mehmet Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Remzi Sanver ne iş yapıyor?

Sarı- kırmızılı kulübün yönetiminde görevler yeni sahiplerini buldu. Burak Elmas, yeni başkan olurken, kurulun yeni sözcüsü ise Mehmet Remzi Sanver oldu. Ünlü bir ekonomi profesörü olan Mehmet Remzi Sanver'in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Mehmet Remzi Sanver kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Remzi Sanver ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

Galatasaray yönetim kurulu sözcüsü Mehmet Remzi Sanver kimdir?

Galatasaray'da yönetim kurulu seçimleri bugün gerçekleştirildi. Yeni görevler sahiplerini bulurken, yönetim kurulunun sözcüsü ise Mehmet Remzi Sanver oldu.

MEHMET REMZİ SANVER KİMDİR? Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1988 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olarak, aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği eğitimi almaya başlamıştır.

Mezun olmasının ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Sanver, ekonomi profesörüdür ve 1 Nisan 2011 tarihinden Ağustos 2015’e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü yürütmüştür.

Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde halen araştırma direktörü görevini icra etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Bir dönem mason olduğu iddia edilmişti.