Melek Mosso'nun Maldivler pozu sosyal medyayı salladı! Sarı bikinisiyle dans etti!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturmuştu.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şarkıcının her paylaşımı çok konuşuluyor.
Şarkıcının son paylaşımı da çok konuşuldu. Melek Mosso, Maldivler'de çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bikinili pzolarını paylaşan şarkıcının sarı bikini giyip dans ettiği anlar gündem oldu. Şarkıcıya yorum yağdı.
Sarı bikini giyerek dans eden şarkıcının pozlarına "Gittiği her yere ışığını götüren, her yeri güzelleştiren Mosso", "Çok güzelsin", "Maldivleri güzelleştiren tek varlık" gibi yorumlar yapıldı.