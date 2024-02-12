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  4. Melek Mosso'nun Maldivler pozu sosyal medyayı salladı! Sarı bikinisiyle dans etti!

Melek Mosso'nun Maldivler pozu sosyal medyayı salladı! Sarı bikinisiyle dans etti!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.02.2024 17:54 | Son Güncelleme:
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Güçlü sesiyle çok konuşulan şarkıcı Melek Mosso'nun Maldivler pozları gündem oldu. Şarkıcı sarı bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturmuştu.


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BİKİNİSİYLE DANS ETTİĞİ ANLAR GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şarkıcının her paylaşımı çok konuşuluyor.

Şarkıcının son paylaşımı da çok konuşuldu. Melek Mosso, Maldivler'de çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bikinili pzolarını paylaşan şarkıcının sarı bikini giyip dans ettiği anlar gündem oldu. Şarkıcıya yorum yağdı.

Sarı bikini giyerek dans eden şarkıcının pozlarına "Gittiği her yere ışığını götüren, her yeri güzelleştiren Mosso", "Çok güzelsin", "Maldivleri güzelleştiren tek varlık" gibi yorumlar yapıldı.

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Melek Mosso ele serkan sağdıç
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