Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı yurt dışında evlenip Trabzon'a el öpmeye geldi! "En kıymetlilerim"

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.
Çift geçtiğimiz günlerde yurt dışında sessiz sedasız evlendi.
Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada önce soyadını değiştirip sonra da düğün fotoğraflarını paylaşınca gündem oldu.
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız yaptıkları nikahtan sonra soluğu Trabzon'da aldı.
Yazıcı, eşi Pamuk'u da alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine gitti. El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirdi.
Melisa Aslı Pamuk paylaştığı fotoğraflara '61' notunu düştü.
Yusuf Yazıcı ise aile pozunu "En kıymetlilerim" notuyla paylaştı.