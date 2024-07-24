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  4. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı yurt dışında evlenip Trabzon'a el öpmeye geldi! "En kıymetlilerim"

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı yurt dışında evlenip Trabzon'a el öpmeye geldi! "En kıymetlilerim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.07.2024 07:19
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Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Melisa Aslı Pamuk, Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yurt dışında sessiz sedasız evlenmişti. Çiçeği burnunda çift Trabzon'a el öpmeye geldi.

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.

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Çift geçtiğimiz günlerde yurt dışında sessiz sedasız evlendi.

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YENİ GELİNE BEĞENİ YAĞDI

Melisa Aslı Pamuk sosyal medyada önce soyadını değiştirip sonra da düğün fotoğraflarını paylaşınca gündem oldu.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız yaptıkları nikahtan sonra soluğu Trabzon'da aldı.

Yazıcı, eşi Pamuk'u da alıp Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine gitti. El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirdi.

Melisa Aslı Pamuk paylaştığı fotoğraflara '61' notunu düştü.

Yusuf Yazıcı ise aile pozunu "En kıymetlilerim" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk
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