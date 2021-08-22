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Melisa Şenolsun'dan çok konuşulan mayo pozu! Suda uyku fotoğrafına beğeni yağdı...

22.08.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Atiye dizisinde rol alan ve daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi pek çok dizide rol almış olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, başarılı oyunculuk performansı haricinde özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündemde. Şenolsun son olarak denizde çekildiği mayolu pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen ismin suda sırtüstü uyurken çekildiği fotoğrafına adeta yorum ve beğeni yağdı. İşte o fotoğraf ve detaylar...

Dijital platformda yayınlanan Atiye dizisinde rol alan Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu, denizde çekildiği mayolu pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Yaptığı paylaşıma ise 'Herkes geceyle yüz yüze şimdi’ notunu düştü.

MELİSA ŞENOLSUN'DAN ÇOK KONUŞULAN MAYO POZU!

24 yaşındaki başarılı genç oyuncu Melisa Şenolsun oyunculuk performanslarının yanında özel hayatıyla ve yaşamıyla da sıkça gündeme gelen isimlerden.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan İzmir doğumlu güzel oyuncu aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeş.
Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başlamış olan Şenolsun, Kiralık Aşk dizisinde ise "Sude" karakterini canlandırmıştı. Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile beraber "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer almıştı.

SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI
Son olarak Atiye dizisi ile izleyici karşısına çıkan yetenekli ismin önceki günlerde sevgilisi Umut Evirgen'den de ayrıldığı biliniyor. Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarına devam ederken, genç ismin paylaştığı mayolu pozlar sosyal medyayı adeta salladı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Siyah mayosuyla denizde yüzdüğü ve gözlerini kapadığı bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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Anahtar Kelimeler:
Atiye dizisi Melisa Şenolsun
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