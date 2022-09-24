Melo ve Muslera bitirecek! Aanholt gidiyor o geliyor

Sezon sonu şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray, yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüp olmayı başarmıştı. Sarı-Kırmızılı kadroya kattığı isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da ara transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanırken, bu isimlerin başında Buruk ve kurmaylarının kadroda düşünmediği sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt bulunuyor.

YENİ HEDEF: VINA

Galatasaray yönetimi devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aanholt'un yerine gelecek için isim transfer çalışmalarını sürdürürken, Sarı-kırmızılı takım Roma'da forma giyen Matias Vina'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur önderliğinde büyük bir transfer harekatı başlatmış, kadroyu Mauro Icardi, Dries Mertens, Haris Seferovic, Yusuf Demir, Juan Mata, Milot Rashica gibi yıldızlarla süslemişti. Geride kalan 7 haftada aksayan bölge olarak sol bek görünürken, Aanholt takımın seviyesinin çok altında kaldı. Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil.

BURUK TALİMATI VERDİ!

İtalyan basınının haberine göre; Sarı kırmızılıların renklerine bağlamak istediği isim Matias Vina. 24 yaşındaki futbolcuyla sezon başında da bir görüşme gerçekleştirilmiş ancak Roma ile pazarlıklar ilerlemeyince transferi rafa kalkmıştı. Bu sürede Patrick van Aanholt ve Kazımcam Karataş'ın performans yükseltememeleri nedeniyle transferi yeniden gündeme geldi. Buruk, Ocak transfer dönemi açılır açılmaz Uruguaylı sol bekin kadroya katılmasını istedi. Yönetim de ilk devrenin sonu yaklaşırken İtalyan temsilcisiyle yeniden pazarlık masasına oturacak. Roma 2016 yılına kadar bonservisi olan Vina için 5 milyon euro istiyor.

MUSLERA VE MELO DEVREDE

Matias Vina'nın Galatasaray ile adının yeniden anılmasıyla beraber iki önemli isim devreye girdi. Kaptan Fernando Muslera, Milli Takım'dan da arkadaşı olan Vina ile bilgilendirme görüşmesi yapacak. Aynı zamanda bir Galatasaray efsanesi olan Felipe Melo da Palmeiras da birlikte forma giydiği genç sol bek ile görüşecek. Kariyer tercihini Cimbom'dan yana yapması için olumlu deneyimlerini aktaracak.

156 MAÇTA 10 GOL

Aslan'ın radarındaki Matias Vina kariyerinde Nacional, Palmeirasve Roma'da forma giydi. Genç sol bek 156 karşılaşmada rakip ağları 10 defa havalandırdı. 18 de asist yaptı. Toplam 28 defa sarı kartla cezalandırılırken, 1 kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.