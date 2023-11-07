Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti... İşte sırrı

Bergüzar Korel, yeni projesinin çekimleri için Türkiye'ye gelmiş ve bu süreçte yoğun çalıştığını söyleyerek gündeme gelmişti. Korel set sonunda hemen Londra'ya döndü. Yeni eve taşınan oyuncu verdiği pozlarla dikkat çekti.
3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel hamilelik kilolarını da bu süreçte hızla verdi. Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel son haliyle ve fit görünümüyle dikkat çekti.
8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel'in son pozlarına beğeni yağdı.
Ünlü oyuncu yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Ayrıca set başlamadan önce meme küçültme ameliyatı da oldu.
Korel’in geçirdiği operasyon sonrası üst bedeni de toparlandı.