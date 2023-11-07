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"Sansürsüz içerikler paylaşacağım" demişti! Havuzda kıvrımlarını sergiledi

07.11.2023 09:19 | Son Güncelleme:
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"Sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyerek Onlyfans'a girmesiyle adından söz ettiren Iggy Azalea sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak havuzda kıvrımlarını sergileyen şarkıcı yine hayranlarını mest etti.

"Hiç çekinmeden, sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyerek gündeme gelen ünlü rapçi Iggy Azalea, yetişkin platformu olan OnlyFans'ta hesap açtığını duyurmuştu.

Yetişkinlere yönelik OnlyFans platformunda milyonlar kazandığını belirten Iggy Azalea'nın keyfine diyecek yok!

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Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Iggy Azalea, Instagram'daki hayranlarını da ihmal etmiyor. Son günlerde pozlarıyla dikkat çeken şarkıcı son olarak havuzda kıvrımlarını sergiledi.

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Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde konseri yarıda kesilen şarkıcının paylaşımlarına hayranlarından beğeni yağdı.


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