Memleket Partisi Birinci Olağanüstü Kurultayı

Memleket Partisi yönetim kurulunda yaşanan istifalar nedeniyle Parti Meclisi (PM) ve Genel Disiplin Kurulu (GDK) üyelerini belirlemek üzere, Birinci Olağanüstü Kurultay düzenlendi.

Kurultayın açılışında partililere seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben sizinle sonsuza kadar yürümek için buradayım. Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz." dedi.

Partisine yönelik operasyon yapılmak istendiği savunan İnce, "Çünkü bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Milleti İttifakı. Biz 'üçüncü yoluz' deyince, 'Ya tıpış tıpış oy verilecek bir aday bulursak bu Muharrem İnce çıkıntılık yapar. İyisi mi bunun partisini çökertelim. Birilerine sözler verelim.' O sözleri verip bir operasyon çektiler. Ama Allah'a şükür örgütler dimdik ayakta." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomi, siyaset, demokrasi, terör, dış politika, tarım ve sanayide sorunlar yaşadığını ileri süren İnce, büyük bir ekonomik krizin yaşandığını ve Türkiye'nin tüketim fiyatlarındaki artışlarla dünyadan olumsuz yönde ayrıştığını dile getirdi.

Tarımın, stratejik bir sektör olduğunun altını çizen İnce, "Memleketin gıdayla beslenmeyle ilgili ciddi problemleri var. 10 yıl içerisinde bir su problemimiz var. Eğer çözüm bulunmazsa 10 yıl sonra çocuklarımız, ciddi bir su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak." diye konuştu.

İnce, tarım konusunda Memleket Partisi'nin kapsamlı bir rapor düzenlediğini, 19 siyasi partiye gönderilen bu raporun birçok siyasi partiye randevu alınarak anlatıldığını, ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisine randevu vermediği söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mültecilerle ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği kanun teklifini desteklediğini, ancak cemevleri ile ilgili sözlerine katılmadığını vurgulayan İnce, "Biz, Memleket Partisi'nin iktidarında, 45 gün içerisinde cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Bir yerin ibadethane olup olmamasına devlet karar veremez. O inanç grubu karar verir." değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin sığınmacı ve vatandaşlık politikasını eleştiren İnce, iktidara gelmeleri durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile masaya oturacaklarını ve sığınmacıları göndereceklerini söyledi.

İnce, 6'lı masayı oluşturan siyasi partilerin birçok temel konuda anlaşmazlık içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi ne olacak? CHP diyor ki 'imzalayacağız.' Temel Karamollaoğlu diyor ki 'İyi ki çıktık.' Peki ne olacak? Ali Babacan dedi ki, 'Ergenekon'u yeniden açacağız.' Onu der demez sabahleyin Kılıçdaroğlu, rahmetli Ali Tatar'ın eşini ziyarete gitti. Şimdi Ergenekon yeniden açılacak mı? Kılıçdaroğlu ziyaretlere devam mı edecek? 'Kamulaştıracağız' dedi birisi, öbürü dedi ki 'öyle kolay değil.' Kamulaştıracaklar mı, kamulaştırmayacaklar mı? Mülteciler, biri 'göndereceğiz' diyor. Öbürü 'o kadar kolay değil' diyor. Mesela bir başka konu. Eğitimi ne yapacaklar? Tarikatlara bırakacaklar mı? Laik ve bilimsel eğitime devam mı edecekler? Kafaları karışık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Türkiye'de kafası en net parti Memleket Partisi'dir. Mesela, Libya Tezkeresinde CHP 'hayır' verdi. İYİ Parti 'evet' verdi. Seneye yine var Libya Tezkeresi. Biri 'evet', biri 'hayır' verirse hükümet o gün düşer."

İnce, Memleket Partisi'nin eğitim konusunu, tarikat ve cemaatlere asla bırakmayacağını, Libya Tezkeresine "evet" diyerek mavi vatanı savunacağını, Azerbaycan'a yapılan yardımları destekleyeceğini ve terörün her türlüsünü kınadığını vurguladı.

825 delegenin oy kullanacağı ve bir gün sürecek kurultayda, PM ve GDK üyelerinin seçimi yapılacak.