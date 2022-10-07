YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da konuştu:

07.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(CHP'nin başörtüsü teklifi) Dolar 20 liraya, mazot 30 liraya yaklaşmış, millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana; türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Yahu ekonomiyi, tencereyi, mutfağı konuşsana. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü teklifine ilişkin, "Dolar 20 liraya, mazot 30 liraya yaklaşmış, millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana; türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Yahu ekonomiyi, tencereyi, mutfağı konuşsana. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun." dedi.

Partisinin Bartın İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İnce, ülkenin problemler içerisinde olduğunu savundu.

İnce, ülke sorunlarının konuşulması gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bir anda ana muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor, 'Başörtüsü için kanun çıkaralım diyor.' Neymiş, seçime yakın Erdoğan bunu gündeme getirecekmiş, 'Bak, kaybedersem tekrar başörtüsünü çıkartırlar size.' diyecekmiş. Onun elinden bu silahı almış. Peki sonra ne oldu? Erdoğan da meydan okudu; 'Hadi gel bunu, yasa yetmez anayasayla yapalım.' Ya sen bunu tahmin edemiyor musun? Bak arkasından ne getirecek; 'Laikliği çıkaralım.' diyecek. 'Devrim kanunlarını çıkaralım.' diyecek. Bunları da kabul edersen 'Türban takmak zorunlu olsun.' diyecek. Bu sefer bunu getirecek. Ortada böyle bir sorun yok, çözülmüş. Geçmişte sıkıntılar yaşanmış anladık ama bugün çözülmüş bu sorun. Toplum bunu kabul etmiş. Takan, takmayan birbirini kabul etmiş artık. Kimsenin zorladığı yok. Yani doları, mazotu, raftaki domatesi, süt içemeyen çocukları, kahvaltı yapmadan okula giden üniversite öğrencileri, yurt bulamayan öğrencileri konuşacağın yerde bir anda başörtüsü... Toplum ne yazık ki gerçek sorunları unuttu."

Eleştirilerini sürdüren İnce, "Dolar 20 liraya, mazot 30 liraya yaklaşmış, millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana; türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Yahu ekonomiyi, tencereyi, mutfağı konuşsana. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorsun." dedi.

Daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret eden İnce, vatandaşlarla selamlaştı.

İnce, CHP'li olduğunu ifade eden bir vatandaşla diyaloğunda, "Ben 42 sene CHP'ye hizmet ettim. CHP'yle bir sorunum yok, CHP'lilerle sizlerle... Siz benim dostumsunuz ama tepedekilerle sorunum var. Benim tabanla bir sorunum yok." diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da konuştu:

- "(CHP'nin başörtüsü teklifi) Dolar 20 liraya, mazot 30 liraya yaklaşmış, millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana; türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Yahu ekonomiyi, tencereyi, mutfağı konuşsana. Erdoğan'

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bartın'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bartın

Bartın Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
12:44
İkindi
15:55
Akşam
18:31
Yatsı
19:51
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.