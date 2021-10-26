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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu:

26.10.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Memleket Partisi hariç tüm partiler başkanlık sistemiyle yöneltilmektedir. Önce başkanlık sisteminden kendi partilerinde vazgeçmeleri lazım"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Memleket Partisi hariç tüm partiler başkanlık sistemiyle yöneltilmektedir. Önce başkanlık sisteminden kendi partilerinde vazgeçmeleri lazım." dedi.

Memleketi Yalova'da ziyaretlerine Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile başlayan İnce, kent merkezinde esnafla da görüştü.

İnce, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, durum tespiti yapmak için dost ve tanıdıklarıyla esnafı dolaştığını söyledi.

Parlamenter sistemi savunan partilerle ilgili eleştirileri sorulan İnce, şunları kaydetti:

"Bir sistemin adıyla ilgilenmiyorum. Adıyla ilgilenmek sorunun özüne inmemektir. Önemli olan bir sistemde güçler ayrılığıdır. Yasama, yürütme, yargının bağımsızlığı, birbirinden ayrılığıdır. Yasama, yürütmenin yargı tarafından denetlenmesidir. Bunlar olmadığı sürece o sistemin adını ne koyarsanız koyun iyi olmayacaktır. Onun için ben Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da millete doğruları söylemediğine inanıyorum. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' diye bir sistem yok siyasi literatürde ama 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diye bir sistem de yok. Memleket Partisi hariç tüm partiler başkanlık sistemiyle yöneltilmektedir. Önce başkanlık sisteminden kendi partilerinde vazgeçmeleri lazım. Üyelerle genel başkan seçimi, üyelerle cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi gibi temel konular gündeme gelirse, bunlar yapılırsa samimi olduklarına inanırım. Yapılmazsa ortada samimiyet yoktur. Şu an genel başkanlar, cumhurbaşkanı adayı peşinde koşuyorlar. Bu sistemden vazgeçmek lazım. Üyelerin, tabanın katılımıyla yapılacak her iş demokratiktir. Bunu yaparlarsa inandırıcı olurlar."

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiği" yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine İnce, "Bir siyasetçinin, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu tür görüş bildirmesini doğru bulmam. Anayasa Mahkemesi'nin benim de katılmadığım çok görüşleri vardır ama 'katılmadın' diye 'kapatılsın' demek de siyasetin bir parçası olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu:

- "Memleket Partisi hariç tüm partiler başkanlık sistemiyle yöneltilmektedir. Önce başkanlık sisteminden kendi partilerinde vazgeçmeleri lazım"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da açıklamalarda bulundu:
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