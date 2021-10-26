YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:

26.10.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Memur-Sen ailesi sendikacılığı bir ideoloji taşeronluğuna dönüştürmeyen, geniş çerçevede ekmek ve emek mücadelesini onur ve izzet mücadelesi olarak gören dünyanın tamamında mazlumlar, mağdurlar konusunda hassasiyetini asla kaybetmeyen bir kitledir"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen ailesi, 30 yıla girecek olan bu mücadele tarihinde hiçbir zaman milletle kavga etmedi, hiçbir zaman milletin değerleriyle ters düşmedi." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Van'da bulunan Yalçın, Memur-Sen temsilcilik binasının açılışında yaptığı konuşmada, 13 bin üyeye hizmet edecek binanın hayırlı olmasını diledi.

Otuz yıldır sendikal mücadelede her geçen gün çıtayı daha da yükseklere taşıdıklarını belirten Yalçın, 81 ilde kendi binalarında hizmet vermenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Memur sendikacılığında ötekileştirici anlayışın tersine Türkiye'nin tamamında örgütlenerek bir milyonu aşan üyesiyle her yıl toplu sözleşme sürecini yönettiklerini anlatan Yalçın, "Bizim sendikacılığımız diğer sendikal hareketler üzerinden okunduğunda bazı şeylerin anlaşılamadığını görüyoruz. Çünkü biz sendikacılığı diğerlerine göre yapmıyoruz, değerlere göre yapıyoruz. Kendi medeniyet değerlerimize göre. Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, kendi kök değerlerine bağlı ve sadakatten asla taviz vermeyen, derdi millet, yükü güçlü medeniyet iddiası olan bir teşkilatız." dedi.

Sendikacılıkta yeni bir alan açtıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Memur-Sen ailesi, 30 yıla girecek olan bu mücadele tarihinde hiçbir zaman milletle kavga etmedi, hiçbir zaman milletin değerleriyle ters düşmedi. Hiçbir zaman topuk selamıyla ihale alıp sokakları karıştırıp, mikser görevi yerine getirip ülkede darbecilere taşeronluk yapmadı. Memur-Sen ailesi her zaman onurlu, izzetli durdu. Bu anlamda sendikal alana ilişkin yeni başlangıçların verdiği keyfiyetle geldiğimiz nokta itibarıyla bir milyonu aşan örgütsel kapasiteye ulaşırken çizgisini de korumaya devam etti. Dün durduğumuz yerde, bugün olduğumuz yerdeyiz. Yarın da başladığımız yerdeki sadakatimizle yolculuğumuz devam edecek. Çünkü ne yaptığımızı, nereye geldiğimizi biliyoruz. Memur-Sen ailesi sendikacılığı bir ideoloji taşeronluğuna dönüştürmeyen, geniş çerçevede ekmek ve emek mücadelesini onur ve izzet mücadelesi olarak gören dünyanın tamamında mazlumlar, mağdurlar konusunda hassasiyetini asla kaybetmeyen bir kitledir."

Konuşmaların ardından Memur-Sen temsilcilik binasının açılışı yapıldı.

Programa, Vali Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve sendika üyeleri katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:

- "Memur-Sen ailesi sendikacılığı bir ideoloji taşeronluğuna dönüştürmeyen, geniş çerçevede ekmek ve emek mücadelesini onur ve izzet mücadelesi olarak gören dünyanın tamamında mazlumlar, mağdurlar konusunda hassasiyetini asla kaybetmeyen bir kitledir"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Van'da:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
11:55
İkindi
14:53
Akşam
17:21
Yatsı
18:38

Van Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Derman Eczanesi
Ipekyolu
Merve Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Özalp Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.