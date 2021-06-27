Menajerimi Ara ne zaman final yapacak? Menajerimi Ara final tarihi belli oldu!

Farklı konusu ve genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Menajerimi Ara dizisinin başrollerinde Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Reytinglerin düşük gitmesi ile beraber bir süredir final iddiaları konuşulurken, yapımdan Menajerimi Ara ile ilgili final kararı açıklandı. Final kararının açıklanmasının ardından ise dizinin sevenleri Menajerimi Ara dizisinin ne zaman final yapacağını da merak etti.

Menajerimi Ara ne zaman final yapıyor?

Her pazar akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, düşen reytingler sonucu final kararı aldı.

Her bölümde sinema ve dizi sektöründen oyuncuların ağırlandığı Fransız yapımı “Dix Pour Cent (Call My Agent)” dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisi, yeni bir değişiklik olmazsa eğer 47. Bölümü ile izleyicine veda ediyor.

Bu hafta 27 Haziran Pazar günü 43. Bölümü ile ekrana gelecek olan Menajerimi Ara, 4 bölüm sonra yani 18 Temmuz itibariyle final yapıyor.