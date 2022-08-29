YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

29.08.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan: - "Diyarbakır'dan 40 kişilik ekiple geldik. Ağustos ayında bu kadar üşüyebileceğimizi tahmin etmemiştim. Bölgemize has bu tünelin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyorum"

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tüneller hem görüntüsü hem de serinleten iklimiyle bunaltıcı sıcaklarda yöredeki vatandaşlar kadar doğaseverlerin de tercihi oldu.

2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek tünellere dönüşüyor.

Kardan tüneller, zaman zaman 40 dereceye ulaşan sıcakta ziyaretçilerini serinletiyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nün (DİDOSK) düzenlediği organizasyona katılan farklı mesleklerden dağcılar ve doğaseverlerden oluşan 40 kişi kardan tünelleri görme fırsatı buldu.

Ağustos ayında serinleme fırsatı bulan ziyaretçiler görsel bir güzellik sunan kardan tünelleri objektiflere yansıttı.

- "Bütün doğaseverleri davet ediyoruz"

DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan, AA muhabirine, kardan tünelleri görmenin heyecan verici olduğunu belirterek, yolu uzun ve zahmetli de olsa gördükleri manzaranın bu yorgunluğa değdiğini söyledi.

Karahan, "Diyarbakır'dan 40 kişilik ekiple geldik. Ağustos ayında bu kadar üşüyebileceğimizi tahmin etmemiştim. Bölgemize has bu tünelin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyorum. Bütün doğaseverleri davet ediyoruz. Bu organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen Sason Kaymakamı Murat Mete'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Geziye katılanlardan Hasan Arzakçı, kavurucu sıcakların yaşandığı günlerde böyle serin bir ortamla karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini belirtti.

Ahmet Yıldız da güzel bir doğa olayına tanık olduklarını anlatarak, "Çok da keyif aldık. İnsanların sık sık burayı ziyaret etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Yıldız ise bölgenin saklı bir güzelliğini daha görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle dedi:

"Benim için eşsiz bir deneyimdi. Buradaki coğrafyayı görmek, yakından hissetmek tarifsizdi. Coğrafyamızın ne kadar muhteşem güzelliklerinin olduğunu bu gezide bir kez daha görmüş oldum."

Nevin Topal, ağustos ayında bu kadar kar görebileceğini hiç düşünmediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Kardan tünelleri merak ettiğimiz için geldik. Müthiş bir duygu. Bu duyguyu anlatmak mümkün değil. Gelin, görün."

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

- DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan: - "Diyarbakır'dan 40 kişilik ekiple geldik. Ağustos ayında bu kadar üşüyebileceğimizi tahmin etmemiştim. Bölgemize has bu tünelin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyorum"

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Mereto Dağı eteğindeki kardan tüneller doğaseverlerin serinleten rotası oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Batman Sason

Batman Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:36
Öğle
12:22
İkindi
16:02
Akşam
18:58
Yatsı
20:18
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.