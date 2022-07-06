Meriç-Ergene Havzası hazırlanan projeyle taşkınlardan korunacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Meriç Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, bir otelde düzenlenen toplantıda, modern dünyada öncelikle bir hedefe varmak veya riski bertaraf etmek için mevcut durum analizinin çok sağlıklı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Çeşitli şekillerde taşkınlara maruz kalmış bir coğrafyada yaşadıklarını vurgulayan Vali Kırbıyık, projenin Edirne açısından önemini vurguladı.

Edirne'nin taşkınlardan korunması için yapılan Kanal Edirne'nin kent açısından önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Edirne merkezi açısından belki risk düzeyimizi mümkün olduğunca en alt seviyeye indirmişiz. Ancak tüm risk kalktı mı dersek, bu riskin kalkmadığını sizler de bizler de biliyoruz. Yine ilimiz genelinde Meriç Havzası'nın takip ettiği güzergah boyunca da benzer şekilde riskin bulunduğunu görüyoruz. Bölgemizde maalesef geçtiğimiz yıl da dahil olmak üzere can kayıpları yaşanan taşkınlarla karşı karşıya kaldık. Taşkınlar bir yandan mal güvenliğini tehdit ediyor. Tarımsal ürünler başta olmak üzere vatandaşımızın eviyle, iş yeriyle ilgili tehditler oluşturuyor. Bir yandan da ekolojik bir zarar ortaya koyuyor."

Taşkın riskinin iyi hesaplanıp iyi yönetilmesi gerektiğini ifade eden Kırbıyık, Meriç ve Ergene havzasına ışık tutacak bu projenin taşkın riskinin ortadan kaldırılması noktasında ilgili kurumlara da yol haritası sunacağını söyledi.

Vali Kırbıyık, "Proje kapsamında yapılacak taşkın riski ön değerlendirme, saha çalışmaları, taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları ile değerlendirme toplantıları bizim açımızdan bir rehber niteliğinde olacaktır." dedi.

Edirne Valiliği öncülüğünde yapılan "Üç Nehir Bir Şehir "projesine de değinen Vali Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Edirne'nin belki çevresini değiştirecek geleceğine katkı sunacak vizyon projelerden bir tanesi. Aslında Meriç için şunu da diyebiliriz. 'Üç ülke bir nehir' olarak da değerlendirebiliriz. Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'yi ilgilendiren bir nehirden bahsediyoruz. Bu nehrin sunduğu imkanlar ve oluşturdukları riskleri de hep birlikte planlamamız gerekiyor. Burada bölgesel anlamda, uluslararası alandaki iş birliğinin de son derece önemli olduğunu görüyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ise tüm dünyada temiz su kaynaklarına ihtiyacın her geçen gün arttığını, iklim değişikliği ve sanayileşmenin etkisiyle de temiz su kaynaklarının hızla azaldığını vurguladı.

Suyun gıda üretiminden enerjiye, ekolojiden sosyal hayata her alanı durumuna göre olumlu veya olumsuz etkilediğini anlatan Dikmen, şöyle devam etti:

"Küresel iklim değişikliğinden su kaynaklarımız kalite ve miktar yönünden olumsuz etkileniyor. Kuraklık şartları ve aşırı yağışların sonucunda meydana gelen taşkınlar insanlara ve halkımıza önemli ölçüde zararlar da vermektedir. İlim değişikliği artık tüm dünyanın gündeminde olan en önemli çevre ve kalkınma sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü değişen iklim en çok suyun varlığını etkiliyor. Bir tarafta suyun çokluğu, bir tarafta da suyun yokluğu ile karşı karşıya kalıyoruz. Dünyanın dört bir yanına baktığımızda suyla ilgili afetlerle mücadele ediliyor. Bir yanda kuraklık ve yangınlar diğer yanda aşırı yağışlar var."

Dikmen, kriz yönetimi anlayışından vazgeçip risk yönetimi anlayışına geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkati çekti.

- "Meriç-Ergene Havzası sınırları aşıyor"

Taşkın riskinin etkin yönetilebilmesi için risklerin bütüncül ele alındığını aktaran Dikmen, Meriç-Ergene Havzası'nın Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırları içerisinde kalan sınırları aşan bir havza olduğunu anımsattı.

Meriç-Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planı'nın hazırlanması için çalışmalara başlandığını ve 36 ay boyunca devam edeceğini anlatan Dikmen, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında taşkın riski ön değerlendirmesi çalışmaları yapılacak. Taşkın tehlike haritaları hazırlanacak. Taşkın risk haritaları hazırlanacak. Risklerin asgari seviyeye indirilmesi maksadıyla tedbirler programının yer aldığı taşkın yönetim planı hazırlanacaktır. Tabi bütün bunlara ilave olarak da bu proje kapsamında Meriç-Ergene Havzası'nda taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi de kurulacaktır."

Proje Direktörü Rifat Ünal Sayman da iklim değişikliğinin birbirine zıt gibi görünen hem kuraklık hem de taşkın riskini tüm dünyada artırdığını ifade etti.

Taşkın risk yönetim planının hazırlanmasının çok önemli olduğunu dile getiren Sayman, Meriç Nehri'nin 3 ülkeden geçtiğini projenin başarılı şekilde tamamlanabilmesi için dayanışma içinde çalışılacağını vurguladı.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve kurum müdürleri de katıldı.