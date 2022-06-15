YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

15.06.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

EDİRNE (AA) - Edirne'de son yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinin artmasına neden oldu.

Trakya bölgesinde son bir haftadır etkili olan yağışlar kentin önemli akarsularından Meriç ve Tunca nehirlerini doldurdu.

Debileri oldukça düşen iki nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Meriç Nehri'nin geçen hafta yapılan ölçümde 70 metreküp/saniye olan debisi 197 metreküp/saniyeye çıktı.

Tunca Nehri'nin debisi ise 7 metreküp/saniyeden 21 metreküp/saniye kadar yükseldi.

Daha önce nehir yataklarında oluşan adacıklar suyun yükselmesiyle kayboldu.

Vatandaşlardan Nazlı Irmak Tarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yağışlarla birlikte nehrin çok daha güzel bir görüntü aldığını, adacıklar ve çöplerin de debinin yükselmesiyle kaybolduğunu söyledi.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:32
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:57
Yatsı
22:50
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Gözünüzü dört açın: Köpüren bitkiler için alarm verildi

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.