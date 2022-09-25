YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

25.09.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 2 gün süren Karaduvar Balık Festivali kapsamında vatandaşlara 10 ton balık ikram edildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesinde çeşitli müzik grupları sahne aldı.

Çocuklar da kendileri için oluşturulan oyun alanlarında eğlendi, vatandaşlar sahil kenarında vakit geçirdi.

Festivalde flayboard gösterisi de yapıldı.

Organizasyonda ızgarada pişirilen 10 ton sardalya balığı, ekmek arasına konularak katılımcılara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, festivali üçüncü kez düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Festivalin gelenekselleştiğini aktaran Gültak, şöyle devam etti:

"Böylesi bir organizasyonu Akdeniz'e, Mersin'e ve Karaduvar halkına kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Şehir içinden olduğu gibi şehir dışından da her yaştan on binlerce insanımızın akın ettiği festivalimizin gerçekleşmesine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
balık Akdeniz

Mersin Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:38
İkindi
16:03
Akşam
18:42
Yatsı
19:57
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.