Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 10 ton balık dağıtıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 2 gün süren Karaduvar Balık Festivali kapsamında vatandaşlara 10 ton balık ikram edildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesinde çeşitli müzik grupları sahne aldı.

Çocuklar da kendileri için oluşturulan oyun alanlarında eğlendi, vatandaşlar sahil kenarında vakit geçirdi.

Festivalde flayboard gösterisi de yapıldı.

Organizasyonda ızgarada pişirilen 10 ton sardalya balığı, ekmek arasına konularak katılımcılara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, festivali üçüncü kez düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Festivalin gelenekselleştiğini aktaran Gültak, şöyle devam etti:

"Böylesi bir organizasyonu Akdeniz'e, Mersin'e ve Karaduvar halkına kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Şehir içinden olduğu gibi şehir dışından da her yaştan on binlerce insanımızın akın ettiği festivalimizin gerçekleşmesine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."