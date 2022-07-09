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Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

09.07.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

MERSİN (AA) - Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Mersin'deki Kızkalesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, denizin ve sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'ne gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, tatilcilerin bazıları denize girerken, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini sürüyor.

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Mersin bayram kızkalesi

Mersin Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

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03:41
Sabah
05:23
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:10
Yatsı
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