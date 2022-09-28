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Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

28.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsalda filizlen koruma altındaki kum zambakları çiçeklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün sahilinde yetişen kum zambakları çiçek açtı.

Enstitünün bitki besleme ve süs bitkileri bölümünde görevli ziraat mühendisi Ayhan Aydın, gazetecilere, nesli tükenme tehlikesi yaşayan bitkinin koruma altında olduğunu söyledi.

Kumsalın, hem bitkiye hem de deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yaptığını belirten Aydın, "Ne tesadüf ki kaplumbağa yavruları yumurtadan çıkmaya başladığında kum zambakları da mis gibi kokan çiçeklerini açıyor." dedi.

Kum zambaklarının ve soğanlarının koparılmasının da bitkinin yurt dışına çıkartılmasının da yasak olduğunu aktaran Aydın, koruma kararı kapsamında bitkiyi koparanlar hakkında 109 bin 593 lira para cezası uygulandığını kaydetti.

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

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Mersin kum zambağı çiçek kumsal sahil

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