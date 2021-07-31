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Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

31.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme helikopterleri yeniden havadan müdahaleye başladı - Söndürme ekiplerine destek olmak isteyen vatandaşlar, topladıkları ihtiyaç malzemeleri ile diğer ilçelerden kargo aracılığıyla gönderilen yardımları işçilere ulaştırıyor - Yardımsever vatandaşlardan Habibe Arı: - "Buraya her yerden, herkesten, esnaftan yardım amaçlı malzemeler geldi"

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, dün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden artırdı.

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara katılan söndürme helikopterleri de göletlerden taşıdığı suları aralıksız olarak yanan bölgelere atıyor.

- Vatandaşlar ekiplere yardım için seferber oldu

Ekiplere zorlu mücadelelerinde destek olmak isteyen vatandaşlar, kendi aralarında topladıkları ihtiyaç malzemeleri ile diğer ilçelerden kargolarla ulaştırılan yardımları Akdere mevkisine taşıdı.

Buraya soğutucu dolaplar da koyan vatandaşlar, su, ayran ve meşrubatın yanı sıra simit, meyve, sebze ve hijyen malzemelerini ekiplere veriyor.

Yardımseverlerden 36 yaşındaki Habibe Arı, AA muhabirine, çevre bölgelerde yaşayan vatandaşların çok sayıda yardım malzemesi topladığını söyledi.

Habibe Arı, "Buraya her yerden, herkesten, esnaftan yardım amaçlı malzemeler geldi. Biz de yangını söndürmeye gidenlere soğuk su, yiyecek, içecek ne varsa veriyoruz. Bunu gönüllü yapıyoruz. 2-3 gündür ara ara yardım etmeye geliyorum." dedi.

Fatma Çelebi de yangın nedeniyle ilçede su sıkıntısı yaşandığını belirterek, bir nebze de olsa ekiplere yardımcı olmak için toplandıklarını dile getirdi.

Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

- Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme helikopterleri yeniden havadan müdahaleye başladı - Söndürme ekiplerine destek olmak isteyen vatandaşlar, topladıkları ihtiyaç malzemeleri ile diğer ilçelerden kargo aracılığıyla gönderilen yardımları işçilere ulaştırıyo

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin Silifke'deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:39
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:57
Yatsı
21:24

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

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