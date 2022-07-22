Mersin'de "14. Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali" düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde "14. Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali" gerçekleştirildi.

İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, festivalin açılışında, festivallerde yöresel ürünlerin ön plana çıktığını belirtti.

Türkiye'de muz denilince akla Anamur'un geldiğini kaydeden Bozdemir, "Türkiye'de ilk defa Bozyazı ve Anamur birlikte muzun ilk yetiştirildiği ve en çok üretildiği ilçelerimiz. Bugün Anamur sadece Türkiye'nin muz üretiminin üçte birini karşılamaktadır. Dolayısıyla muz, bizim en önemli tarımsal ürünümüz, festivalimize de ismini vermiştir." ifadelerini kullandı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da muzun başkenti olan ilçenin uluslararası platformda tanıtılması ve turizmden hak ettiği payı alır hale gelmesi amacıyla her yıl festivali düzenlediklerini söyledi.

Kılınç, "Yarın akşam Ahmet Şafak, pazar akşamı ise Zara konseri ile festivalimiz devam edecektir. Anamur halkımızı bu festivale ve konserlerimize davet ediyorum." dedi.

Etkinlik, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.​​​​​​​