Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

- Operasyonda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. gözaltına alındı

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