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Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

03.10.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Millet Bahçesi önünde bir araya gelen sporcular, Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Demir, hafta boyunca sürecek spor aktivitelerinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Yetenekli çocukları spora yönlendirmeyi amaçladıklarını belirten Demir, "Mersin, doğal sporcu fabrikasıdır. Bu bizim için kuvvetli bir objedir. Biz de bunu değerlendirip, hem şehrimizi hem ülkemizi uluslararası platformda daha güzel, başarılı bir şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando ve jimnastik takımı gösterilerini sundu.

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Mersin'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

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