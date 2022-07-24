YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

24.07.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, istilacı türlerin incelenmesi için yapılan dalış etkinliğinde dikenleri zehirli 37 deniz kestanesi toplandı.

Uzun dikenli deniz kestanelerinin sahil şeridindeki popülasyonunun incelenmesi için Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ikinci kez dalış etkinliği düzenlendi.

Narlıkuyu Koyu'ndan denize giren proje koordinatörü Ayas ile Slow Fish Mersin ekibinden dalgıçlar, mayısta deniz kestanesi toplanan alanlardaki son durumu inceledi.

Dalgıçlar, 10 ve 20 metrelik derinliklerde dikenleri zehirli 37 deniz kestanesi topladı.

- "Yerleştiği her alanda ciddi risk oluşturuyor"

Prof. Dr. Ayas, gazetecilere, uzun dikenli deniz kestanelerinin, kıyıya yakın kayalara yerleşerek bitkisel türlerle beslendiğini belirtti.

Türün, kendisi gibi beslenen diğer canlıların popülasyonuna zarar verdiğini anlatan Ayas, "Tür, Akdeniz'deki diğer canlıların besinlerine ortak olarak popülasyonlarını daraltma eğiliminde bulunuyor. Diğer türlerle çok başarılı rekabet ilişkisi var ancak doğada bunu dengeleyecek, bu tür üzerinde baskı kuracak herhangi bir canlıyı gözlemlemedik. Uzun dikenli deniz kestaneleri Mersin sahil şeridi başta olmak üzere yerleştiği her alanda ciddi risk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Ayas, projenin ilk dalış etkinliğinde 18 metrekarelik alanda 34 zehirli deniz kestanesi topladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bugün deniz kestanesi topladığımız alanlara ne kadar canlının göç ettiğini görmek için izleme dalışı yaptık. Toplamda 37 deniz kestanesi toplandı. Bu da yaklaşık metrekarede 2 canlı anlamına geliyor. Yüzde 108 oranında alana yeniden göç etme var. Bu ciddi bir risk olduğunu gösteriyor. Bir alandaki tüm deniz kestanelerini temizleseniz de 2 aylık kısa bir sürede daha fazla türün alana yerleştiğini görüyorsunuz."

Slow Fish Mersin ekibinin sözcüsü Ezgi Biçer Uçar da istilacı türlerle mücadeleye katkı için bu türdeki kestanelerin insanlar tarafından tüketilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Mersin'de dalış etkinliğinde 37 zehirli deniz kestanesi tespit edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:34
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:03
Yatsı
21:33
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.