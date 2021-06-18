YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

18.06.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de çevre kirliliğini önlemeye yönelik farkındalık için deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve bir spor mağazası iş birliğinde düzenlenen etkinlikle Mersin Marina kıyısında deniz tabanı temizlendi.

Etkinlikte dalgıçlar, 4 saat süren çalışma sonucu deniz dibinden plastik, cam, metal ve farklı türde kilolarca atık çıkardı.

Belediye ekipleri tarafından ayrıştırılan atıklar sahilde sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, son günlerde Marmara Denizi'nde görülen müsilajın denizleri tehdit ettiğini belirtti.

Temiz çevre için topyekun duyarlılık gerektiğini aktaran Özyiğit, şöyle devam etti:

"Sıfır atık şirketimizi kurduk. Sıfır atık noktasında da hiçbir atığın denize ulaşmasını istemiyoruz, onları dönüştürmek istiyoruz. Hatta cam şişelerin mutlaka depozitolu olması gerektiği, mümkünse kademeli olarak plastikten uzaklaşıp cama yönelmemiz gerektiği noktasında davranışlar geliştirmemiz gerekiyor. Yani iş işten geçtikten sonra 'eyvah' demek bir şey değiştirmiyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketini doğanın bir isyanı olarak tabir edebiliriz. Bölgemizde de yaşamadan önce buna çözüm üretmeliyiz. Bugün de dalgıçlarımızla beraber deniz altı temizliği etkinliği yaptık. Hem denizimizi temizlemeye hem de farkındalık oluşturmaya çalıştık. Halkımızın çevre duyarlılığı noktasında çok daha dikkatli olmasını istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli olduATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı

Mersin'de deniz dibi temizliği yapıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:48
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Barış Eczanesi
Akdeniz
Barış Eczanesi
Akdeniz
Barış Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.