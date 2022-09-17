Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının kentteki yaşam alanlarından Adanalıoğlu sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, çeşit kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gönüllü mahalle sakinleri de katıldı.

Katılımcılar, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlardaki çöpleri topladı.

Etkinliğe katılan Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.​​​​​​​