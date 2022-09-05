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Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

05.09.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şemsettin Türkmen'in kullandığı 06 DD 7568 plakalı su tankeri, Gözne kara yolunda bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin Toroslar kaza su tankeri

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