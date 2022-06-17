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Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

17.06.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Adrese çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.H. ile karısı S.H. yakalandı.

İmalathaneye çevrilen evde 18 paket halinde 3 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu, 21 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

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