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Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

05.08.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde eylem hazırlığındayken düzenlenen operasyonla yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Ağustos'ta terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 PKK'lı teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar M.E. ve U.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, 3 Ağustos'ta yaptıkları çalışma kapsamında "terör örgütü PKK'ya üyelik", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "birden çok yol kesme" ve "yağma" suçlarından aranan M.E. ve U.B'nin Akdeniz ilçesinde bir konteynerde saklandıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlemişti. Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist, hücre evi olarak kullanılan adreste yakalanmıştı. Adreste, 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 48 fişek, 650 gram esrar ve 49 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Mersin'de eylem hazırlığındayken yakalanan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı

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pkk Mersin operasyon

Mersin Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:11
Sabah
05:43
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:52
Yatsı
21:18
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