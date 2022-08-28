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Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

28.08.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çobanı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.

Bağcağız Mahallesi kırsalında, dün akşam saatlerinde hayvanlarını otlattığı sırada kayalık alanda mahsur kalan Samet Taş, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AKUT ekibi sevk edildi.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu çobanın yanına halat yardımıyla ulaştı.

Mahsur kaldığı yerden çıkarılan Taş, ekiplere teşekkür etti.

Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Mersin Mut akut yamaç

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