YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

10.07.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde, 11 araç sürücüsüne 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçeleri ile kent merkezi arasında trafik denetimi yapıldı.

Helikopter destekli trafik denetimine, 24 jandarma trafik ve asayiş timi ekibi katıldı.

Denetimlerde, 236 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 11 araç sürücüsüne 3 bin 469 lira ceza kesildi.

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin jandarma para cezası surucu

Mersin Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:42
Sabah
05:24
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:10
Yatsı
21:45
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.