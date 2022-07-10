İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçeleri ile kent merkezi arasında trafik denetimi yapıldı.

Mersin'de helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye ceza kesildi

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