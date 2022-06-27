Mersin'de İtalyan şef, ödüllü Eğriçayır balıyla tatlı yaptı

MERSİN (AA) - İtalyan şef Claudio Chinali, Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımındaki yaylada ödüllü Eğriçayır balıyla tatlı hazırladı.

Chinali, Eğriçayır Yaylası'nda bal üretimi yapılan alanları gezdi. Arıcılarla görüşen Chinali, kovanlardaki bal peteklerini çıkardı.

Daha sonra yaylada kurulan mini mutfakta tezgah başına geçen Chinali, yaylanın adını alan ve 2019'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balı ile "Seadas" adı verilen tatlı yaptı.

İtalyan şef Chinali, gazetecilere, Eğriçayır balının üretimini görme şansını yakaladığını belirterek, ürünün kaliteli ve lezzetli olduğunu söyledi.

Hazırlanan tatlı, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve davetlilere ikram edildi.

- "Balımızı dünyaya tanıtmanın gayreti içerisinde olacağız"

Tollu da ilçenin güzelliklerini dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaylanın adını alan balın, geçmişte ödüle layık görüldüğünü anımsatan Tollu, "Eğriçayır balı dünyada nam salan ve Erdemli'mizi, ülkemizi tanıtan hüviyette bir bal. Onun için kaynağında İtalyan şefimizle bir tatlı yapalım istedik. Balımızı dünyaya tanıtmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.